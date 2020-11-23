Подозреваемую в попытке ограбления пенсионерки задержали в Москве

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Россия, Москва, Гурьевский проезд Карта всех событий

Правоохранители задержали жительницу столицы, которую подозревают в попытке ограбления пожилой женщины. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел в Гурьевском проезде в районе Орехово-Борисово Южное.

— В ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное обратилась 85-летняя жительница столицы. С ее слов стало известно, что на нее напала неизвестная и попыталась вырвать из рук сумку, — отметили в ведомстве.

Однако потерпевшая позвала на помощь, и женщина немедленно скрылась. По подозрению в совершении преступления задержана 35-летняя горожанка.

По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на преступление, с подозреваемой взяли подписку о невыезде, говорится на официальном сайте МВД.

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