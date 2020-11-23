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Кабмин направил регионам 80 миллиардов рублей на поддержание стабильности их бюджетов
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Кабмин направил регионам 80 миллиардов рублей на поддержание стабильности их бюджетов

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Российские регионы получат средства на поддержку стабильности бюджетных систем. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили на сайте правительства Российской Федерации.

Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Согласно документу, 80 миллиардов рублей распределят по 39 регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета.

Средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее Мишустин сообщил, что ситуация с коронавирусом в России остается пока сложной. По его словам, все вакцины от коронавируса будут включены в список жизненно важных препаратов. Также премьер-министр РФ призвал регионы активнее использовать опыт Москвы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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