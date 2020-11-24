Аналитик рассказал про «аудит» смартфона

Ежемесячно следует осуществлять аудит приложений, установленных в смартфоне, заявил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

По словам специалиста, если в среднем в гаджете установлено около сотни приложений, фактически используется не более десятка, поэтому следует регулярно проводить аудит программного обеспечения.

— Так что обязательно делайте аудит своих приложений, и если вы видите, что какие-то из приложений вам не понадобятся, лучше их удалить по той причине, что они занимают место и постоянно обновляются – а это увеличивает интернет-трафик, —отметил Кусков.

Специалист также рекомендовал отключить push-уведомления у приложений, которые не используются, и не забывать проприложения, которые работают в фоновом режиме.

Кусков посоветовал также проверять информацию, хранящуюся в «облаке» и удалять ненужные данные. Кроме того, не следует дублировать контент, который приходит через мессенджеры, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее были названы опасные привычки владельцев смартфонов.

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