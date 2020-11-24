Аналитики отметили снижение трат россиян на повседневные товары

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Доля расходов российских семей на товары повседневного спроса в октябре текущего года снизилась до 42,6 процентов. Как подсчитали в холдинге «Ромир», показатель уменьшился на 5,7 процентного пункта в сравнении с сентябрем.

При этом в целом с начала года индекс вырос на 3,4 процента. Для сравнения: в 2019 году показатель составлял 43,7 процента.

Основатель Mile Group (в нее входит «Ромир») Андрей Милехин указал, что идет «рационализация покупательского поведения», кроме того, «глобализация информационных потоков провоцирует страхи, переходящие в инфодемию», сообщает РИА Новости.

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