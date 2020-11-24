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«Замечательная бабушка»: Бабкина показала, как проводит время с внуками
Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

«Замечательная бабушка»: Бабкина показала, как проводит время с внуками

Юлия Ямпольская

Звезды

Российская певица Надежда Бабкина поделилась с поклонниками трогательным семейным фото. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

На снимке звезда запечатлена со своими внуками, которые внимательно смотрят на исполнительницу, а та им что-то объясняет. Как пояснила артистка, ее семья готовилась к рождественским колядкам. С юных лет Бабкина приобщает своих внуков к русским традициям и вкладывает силы в их развитие.

— А вот так мы провели воскресный день — в подготовке к рождественским колядкам. К нам с удовольствием присоединилась Ханна — педагог моих внуков по английскому языку. С большим интересом и радостью она приобщалась к русским традициям! — подписала пост певица.

Подписчики Бабкиной обратили внимание на то, как исполнительнице удается оставаться такой заботливой бабушкой и так много работать.

«Как здорово!!! Внучата такие большие уже. Вы красавица!!!»; «Надежда Георгиевна, дай вам бог здоровья, вашим внукам и детям. Я вас обожаю. Вы настоящая русская женщина»; «Чудесная певица и замечательная бабушка!» — написали фолловеры.

Ранее Надежда Бабкина рассказала, как совмещала работу и воспитание сына.

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семьяНадежда Бабкинафото
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