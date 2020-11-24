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Более 19 тысяч человек погибли в России с начала года в результате преступлений
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 19 тысяч человек погибли в России с начала года в результате преступлений

Виктория Родимкина

Происшествия

В России с начала 2020 года в результате преступлений погибли около 19,1 тысячи человек. Это следует из статистических данных МВД России.

— В результате преступных посягательств погибли 19,1 тысячи человек, что на 5,8 процента меньше аналогичного периода прошлого года, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подсчитали, что тяжкий вред с начала года был причинен 30,1 тысячи человек. Это на шесть процентов меньше показателя аналогичного периода 2019-го. Согласно статистике, 39,5 процента погибших приходится на сельскую местность.

Также в МВД подсчитали ущерб от преступлений, совершенных на территории России с начала года. Он составляет более 435 миллиардов рублей, что на 17 процентов меньше, чем в прошлом году. Уточняется, что ущерб от экономических преступлений составляет 302,2 миллиарда рублей.

В ведомстве добавили, что около 60 процентов расследованных преступлений было совершено людьми, которые уже совершали преступления до этого, передает ТАСС.

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