Более 19 тысяч человек погибли в России с начала года в результате преступлений
В России с начала 2020 года в результате преступлений погибли около 19,1 тысячи человек. Это следует из статистических данных МВД России.
— В результате преступных посягательств погибли 19,1 тысячи человек, что на 5,8 процента меньше аналогичного периода прошлого года, — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве подсчитали, что тяжкий вред с начала года был причинен 30,1 тысячи человек. Это на шесть процентов меньше показателя аналогичного периода 2019-го. Согласно статистике, 39,5 процента погибших приходится на сельскую местность.
Также в МВД подсчитали ущерб от преступлений, совершенных на территории России с начала года. Он составляет более 435 миллиардов рублей, что на 17 процентов меньше, чем в прошлом году. Уточняется, что ущерб от экономических преступлений составляет 302,2 миллиарда рублей.
В ведомстве добавили, что около 60 процентов расследованных преступлений было совершено людьми, которые уже совершали преступления до этого, передает ТАСС.
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