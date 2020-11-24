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Более 73 миллионов тестов на коронавирус провели в России
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Более 73 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за все время пандемии провели уже более 73 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 24 ноября.

За минувшие сутки в стране провели 362 тысячи исследований на выявление инфекции. Также известно, что под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 480 896 человек с подозрением на COVID-19.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии коронавирусом заразились 59 070 488 человек в мире. Также Всемирная организация здравоохранения оценила вероятность существования нескольких нулевых пациентов с COVID-19.

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