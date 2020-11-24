Количество ушедших на карантин российских школ уменьшилось до 31

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Количество ушедших на карантин из-за коронавируса школ в РФ уменьшилось до 31. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства просвещения РФ «Большая перемена РФ» во вторник, 24 ноября.

В субботу, 21 ноября, сообщалось, что на карантин из-за COVID-19 ушли 33 школы.

— Всего в 31 школе в 18 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — уточнили в сообщении.

В Минпросвещения отметили, что этот показатель составляет 0,08 процента от всех школ в России. Среди классов закрытые на карантин составляют 0,62 процента от общего числа. В понедельник, 24 ноября, на карантин ушли пять школ, а вышли семь учебных учреждений.

Ранее сообщалось, что в России провели свыше 73 миллионов тестов на коронавирус.

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