Ограничения усилили в Южной Корее из-за третьей волны коронавируса

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Власти Южной Кореи с 24 ноября усилили меры социального дистанцирования в ряде регионов из-за третьей волны коронавируса в стране. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Южной Кореи во вторник, 24 ноября.

В стране в последние дни начали фиксировать свыше 300 случаев коронавируса в сутки. Власти уже заявили, что считают это третьей волной COVID-19, сравнимой с теми, что были весной и в августе.

В Южной Корее 24 ноября выявили 349 случаев инфекции за сутки. Общее количество инфицированных увеличилось до 31 353. При этом 133 новых зараженных зарегистрировали в Сеуле.

В стране используют систему социального дистанцирования из пяти уровней. Так, второй уровень фактически является третьим по силе уровнем дистанцирования и предполагает ограничения в работе общественных заведений и проведении мероприятий. Со вторника, 24 ноября, он действует в Сеуле и столичной конгломерации, городе Сунчхон и уезде Хадон.

Среди прочего в ряде регионов будут закрыты ночные клубы и другие заведения с большим риском заражения. Кафе перестанут принимать посетителей и будут предлагать еду на вынос, передает РИА Новости.

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