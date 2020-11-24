Неизвестный украл куртку за 225 тысяч рублей в Москве

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Россия, Москва, Трубная площадь Карта всех событий

Неизвестный украл у жителя столицы куртку стоимостью 225 тысяч рублей в центре Москвы. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Уточняется, что кражу совершили в кафе по адресу Трубная площадь, дом 2. После того как злоумышленник украл куртку, он скрылся с места происшествия.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Материальный ущерб составил 225 тысяч рублей.

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