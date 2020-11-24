Рогозин сообщил о предотвращении возможной аварии с «Союзом»

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

В ракете «Союз» на космодроме Куру была обнаружена неисправная деталь, система проверки помогла предотвратить аварию. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник, 24 ноября.

По его словам, в ракете «Союз-СТ-А» на космодроме Куру была обнаружена неисправная деталь, которая могла бы привести к катастрофе.

— Негатив был бы в том, что «бракованный клапан» улетел бы с ракетой, и она вернулась бы на Землю грудой аварийного металла. Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества, — передает слова главы Роскосмоса РИА Новости.

Ранее сообзалось, что бракованный клапан заменят на запасной, поэтому на дату пуска ракеты это не скажется. Пуск назначен на 29 ноября с космодрома Куру.

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