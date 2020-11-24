Полицейские изъяли у москвича 11 тысяч таблеток сильнодействующих веществ

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Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в сбыте сильнодействующих веществ. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что по факту следствия возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как пояснили в ведомстве, у 31-летнего мужчины изъяли почтовую посылку, в которой находилось 11 тысяч таблеток. Согласно проведенной экспертизе, они содержат в составе сильнодействующие вещества.

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