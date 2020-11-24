Защита Ефремова не подтвердила слухи о разводе актера

Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Информация о разводе актера Михаила Ефремова с женой Софьей Кругликовой пока не подтверждается. Об этом сообщил адвокат актера Андрей Алешкин во вторник, 24 ноября.

По его словам, женщина не обращалась с адвокатам с просьбой подготовить документы для развода.

— Мы получили данную информацию из СМИ, но у нас нет подтверждения, что это правда. Она (супруга Ефремова — прим. «ВМ») не общается с прессой, но у нас никаких поручений от нее, чтобы мы готовили документы (для развода — прим. «ВМ»), — сказал адвокат актера.

Ранее в СМИ появилась информация, что Софья Кругликова подает на развод с Ефремовым. Сама она отказалась комментировать эти сообщения, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет.

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