Предустановку российского ПО на гаджеты могут перенести на 1 апреля

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Предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ во вторник, 24 ноября.

Отмечается, что соответствующий законопроект уже внесли в Государственную думу.

В России с 1 января следующего года запрещается продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО.

— Депутаты подготовили законопроект о переносе сроков предустановки на 1 апреля 2021 года, и мы рассчитываем, что в ближайшее время он будет принят, — сказал замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Он отметил, что производители техники, ретейлеры, разработчики мобильных операционных систем и магазинов приложений заявили об общей озабоченности сроками. Теперь делается все возможное, чтобы «сбалансировать интересы всех участников», передает РИА Новости.

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