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Национальный пантеон героев предложили создать в России
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Национальный пантеон героев предложили создать в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил создать национальный пантеон героев России. Об этом он заявил во время Всероссийского открытого урока, посвященного Александру Невскому, во вторник, 24 ноября.

По словам Кравцова, таким образом страна сможет увидеть историю в лицах и оценить вклад каждого в сохранение и развитие России.

— Предлагаю создать пантеон героев. Пусть это будут яркие исторические личности из всех сфер деятельности, которые живут в народной памяти, благодаря заслугам которых сформировалась культура и история нашей страны, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы прошла выставка «Военная разведка. Гриф «Секретно», посвященная годовщине основания Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил.

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