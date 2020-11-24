Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 280 тысяч человек посмотрели уроки Музея космонавтики и Роскосмоса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 280 тысяч человек посмотрели уроки Музея космонавтики и Роскосмоса

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 280 тысяч пользователей посмотрели видеотрансляции космических уроков столичного Музея космонавтики и госкорпорации «Роскосмос». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Уточняется, что более 100 школьников из девяти российских городов, среди которых Москва, Королев, Звездный городок, Байконур, Иркутск и другие, приняли участие в уроках.

В ноябре и декабре запланировано еще два занятия. В прямом эфире 25 ноября в 11:00 с борта Международной космической станции (МКС) космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проведут урок биологии «Жизнь вне давления и тяготения».

Также из студии с участниками свяжутся герой России, летчик-космонавт Елена Кондакова и заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания Вячеслав Ильин.

Во время прямого эфира будет организовано подключение с учащимися школ из Омска, Иркутска, Королева и Санкт-Петербурга. Ребята узнают о том, какие трудности испытывает организм во время космического полета.

Также зрители получат представление об изменении деятельности живого организма в условиях невесомости. Присоединиться к прямой трансляции можно будет на канале Музей космонавтики LIVE и на странице музея и Роскосмоса ВКонтакте, а также на канале Роскосмос ТВ в YouTube.

Читайте также: Музей космонавтики будет работать в режиме непрерывного вещания

музей космонавтикиурокМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Все мнения
О проекте