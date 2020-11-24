Более 280 тысяч человек посмотрели уроки Музея космонавтики и Роскосмоса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Свыше 280 тысяч пользователей посмотрели видеотрансляции космических уроков столичного Музея космонавтики и госкорпорации «Роскосмос». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Уточняется, что более 100 школьников из девяти российских городов, среди которых Москва, Королев, Звездный городок, Байконур, Иркутск и другие, приняли участие в уроках.

В ноябре и декабре запланировано еще два занятия. В прямом эфире 25 ноября в 11:00 с борта Международной космической станции (МКС) космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков проведут урок биологии «Жизнь вне давления и тяготения».

Также из студии с участниками свяжутся герой России, летчик-космонавт Елена Кондакова и заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания Вячеслав Ильин.

Во время прямого эфира будет организовано подключение с учащимися школ из Омска, Иркутска, Королева и Санкт-Петербурга. Ребята узнают о том, какие трудности испытывает организм во время космического полета.

Также зрители получат представление об изменении деятельности живого организма в условиях невесомости. Присоединиться к прямой трансляции можно будет на канале Музей космонавтики LIVE и на странице музея и Роскосмоса ВКонтакте, а также на канале Роскосмос ТВ в YouTube.

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