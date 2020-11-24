Артисты и телеведущие проведут онлайн-экскурсии на проекте «Открой#Моспром»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новый сезон проекта «Открой#Моспром» стартует в четверг, 26 ноября. В нем примут участие известные российские артисты и телеведущие, которые проведут онлайн-экскурсии на промышленных предприятиях города.

Всего запланировано пять выпусков. Так, певица Анна Семенович посетит косметическую фабрику «Свобода», актриса Любовь Толкалина познакомится с системами для авиационно-космической сферы в научно-производственном объединении «Наука». Исполнитель Миша Марвин поедет на Карачаровский механический завод, где выпускают лифты.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, звездный формат был впервые запущен летом 2020 года.

— Всего было четыре таких выпуска, в общей сложности их посмотрели свыше одного миллиона человек. В этот раз мы немного поменяли формат: знаменитости будут выходить в прямой эфир непосредственно с территории предприятий, — цитирует Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Два из пяти выпусков будут по-настоящему семейными. В пятницу, 27 ноября, актриса Анна Хилькевич с дочерью познакомится с производством мороженого «Баскин Роббинс», а в воскресенье, 28 ноября, телеведущая Юлия Барановская раскроет секреты вкуса знаменитой Сoca-Сola на столичном заводе компании.

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