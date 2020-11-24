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Один из комплексов в «Москве-Сити» полностью ввели в эксплуатацию
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Один из комплексов в «Москве-Сити» полностью ввели в эксплуатацию

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22 Карта всех событий

Вторую очередь комплекса Neva Towers в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» ввели в эксплуатацию. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор).

Объект находится по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 22, строение 1. Комплекс состоит из двух башен высотой 68 и 79 этажей. Площадь зданий составляет 357 тысяч квадратных метров, а высота — 345 метров. Здесь разместятся офисы и апартаменты, а также будут созданы 2400 парковочных мест.

Сданная в эксплуатацию вторая высотка имеет 68 этажей. В здании находится 691 апартамент, а на надземной автостоянке сдано 339 машино-мест, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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ввод в эксплуатацию«Москва-Сити»офис
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