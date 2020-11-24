Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Хоть что-то у меня красивое»: Ксения Собчак продемонстрировала украшения для рук
Фото: youtube.com / Ксения Собчак

«Хоть что-то у меня красивое»: Ксения Собчак продемонстрировала украшения для рук

Захар Чайченко

Звезды

Телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала пальцы, унизанные разными кольцами и украшениями. Мужчина, снимавший, как Ксения поигрывает пальцами, не сдержался и назвал их «самыми красивыми».

— Ну хоть что-то у меня самое красивое! Есть чем нос прикрывать, — поиронизировала Собчак на замечание мужчины.

Подписчики в комментариях согласились с заявлением неизвестного представителя сильного пола и отметили чувство юмора своего кумира: «Ксюша, ну ты вообще прикольная и очень обаятельно-привлекательная»; «5 баллов Ксении за самоиронию»; «Нет, вся, Ксюша, ты красивая, не только пальцы»; «Классная красивая женщина, к тому же и умная».

Напоминаем, что ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о своей недавней поездке в Сергиев Посад.

Читайте также: «Богомолов с ответкой»: Виторган позабавил подписчиков снимком с разбитым носом

украшенияКсения СобчакСобчак
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

75 лет Нюрнбергскому трибуналу: в чем справедливость, брат?

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Все мнения
О проекте