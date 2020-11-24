«Хоть что-то у меня красивое»: Ксения Собчак продемонстрировала украшения для рук

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала пальцы, унизанные разными кольцами и украшениями. Мужчина, снимавший, как Ксения поигрывает пальцами, не сдержался и назвал их «самыми красивыми».

— Ну хоть что-то у меня самое красивое! Есть чем нос прикрывать, — поиронизировала Собчак на замечание мужчины.

Подписчики в комментариях согласились с заявлением неизвестного представителя сильного пола и отметили чувство юмора своего кумира: «Ксюша, ну ты вообще прикольная и очень обаятельно-привлекательная»; «5 баллов Ксении за самоиронию»; «Нет, вся, Ксюша, ты красивая, не только пальцы»; «Классная красивая женщина, к тому же и умная».

Напоминаем, что ранее телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о своей недавней поездке в Сергиев Посад.

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