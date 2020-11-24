Антон Котяков назвал число работающих на удаленке россиян

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На сегодняшний день около 3,7 миллиона россиян работают на удаленке. Об это министр труда и социального развития РФ Антон Котяков сообщил во вторник, 24 ноября, на площадке «Единой России» во время онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства.

— Порядка 3 миллионов 700 тысяч наших граждан трудятся именно в режиме дистанционной занятости, — приводит ТАСС его слова.

Он обратил внимание, что удаленная работа начинает приобретать межрегиональный формат.

Напомним, в условиях пандемии коронавируса нового типа, когда частые контакты с людьми чреваты заражением опасной инфекцией, власти рекомендуют работодателям переводить как можно больше сотрудников на дистанционную занятость. Это позволяет обезопасить население от ненужных рисков навредить здоровью.

Ранее Главконтроль оценил соблюдение в Москве требований по переводу сотрудников на удаленку.

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