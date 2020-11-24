Акушер рассказала о благоприятном возрасте для беременности

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По данным управления ЗАГС Москвы, большинство москвичек впервые стали мамами в 29 лет, также в текущем году выросло количество женщин, родивших в 20 лет. О том, до какого возраста можно рожать, рассказала акушер Арина Чак, сообщает «МИР 24».

— На сегодняшний день рожать не поздно никогда, так как репродуктивные технологии достигли небывалого развития. Есть случаи, когда мамами становятся и после 50, и даже после 60, — сказала эксперт.

Однако, несмотря на развитие технологий в данной области, нужно помнить, что в более молодом возрасте выносить и родить ребенка будет легче. Потому что, чем старше мама, тем выше риски для беременности и для новорожденного.

— Чем дольше живет человек, тем сильнее изнашиваются его органы и системы, тем с большим количеством инфекций человек сталкивается. Как следствие, забеременеть и выносить с возрастом труднее. Поэтому вывод такой: можно когда угодно, но чем раньше — тем легче, — добавила Арина Чак.

Ранее ФАН писало, что кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Мария Прохорова рассказала о важности ощущений на второй неделе беременности. По ее словам, именно на второй неделе беременности происходит активация гормональной системы женщины, способствуя развитию и сохранению нормальной беременности. После оплодотворения запускается процесс клеточного деления, во время которого плод начинает расти с огромной скоростью. Именно в это время у него закладываются все органы. В норме — ощущение небольших тянущих болей внизу живота, но если боли очень резкие, лучше сразу же обратиться к врачу.

Источник: mir24.tv

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