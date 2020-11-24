Имиджмейкер объяснила секреты правильного мытья головы

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Российский имиджмейкер Марина Корабель раскрыла секреты правильного мытья головы и ухода за волосами.

По совету стилиста, для начала нужно тщательно увлажнить кожу головы и волосы, причем делать это нужно не слишком холодной и не слишком горячей водой. Далее стилист утверждает, что процесс правильной помывки головы состоит из трех этапов: первый из них — это поверхностное мытье, во время которого смывается пыль, грязь и кожный себум. Корабель считает, что первое мытье не должно быть активным, чтобы не «вбивать» волокна пыли и грязи в кожу головы. Поэтому сначала следует нанести массажными движениями шампунь и равномерно распределить его по поверхности головы. Специалист советует во время каждого мытья делать акцент на коже, а не на самих волосах.

Следом наступает вторая фаза мытья головы, которая носит название активной. Корабель объяснила, что количество шампуня разнится от актуальной длины ваших волос, кроме того она продемонстрировала, что наносить его нужно обязательно на две ладони. По мнению имиджмейкера, шампунь должен оказаться на каждой части головы, включая височную, теменную и особенно затылочную. Потом можно сделать массаж головы. Далее Корабель сообщила, что при нанесении бальзама, кондиционера или при расчесывании волос все движения должны идти от корней к кончикам, а не наоборот, передает Телепрограмма.

Заключительный этап — это вытирание и сушка волос. Корабель уверена, что не стоит делать это хаотичными движениями, потому что при беспорядочных движениях руками травмируется та самая кутикула, которая отвечает за стойкость волос. Стилист поделилась, что делать это нужно аккуратными движениями от корней к кончикам волос.

Вдобавок стилист объяснила разницу между кондиционером и маской для волос. С ее слов, кондиционер работает на поверхности и закрывает кутикулы. Маску следует наносить один или два раза в неделю. При этом маска, в отличие от кондиционера, работает в центре волоса, питая и увлажняя его. Стилист уверена, что маска очень хорошо сочетается с кондиционером, причем сначала следует наносить маску, а потом уже кондиционер.

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