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Мужчину задержали за кражу более 600 тысяч рублей в центре Москвы
Фото: http://moscow.sledcom.ru/

Мужчину задержали за кражу более 600 тысяч рублей в центре Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар Карта всех событий

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщили на сайте МВД России по Москве.

В полицию обратился 35-летний житель Подмосковья. Мужчина рассказал, что из салона его машины, припаркованной на Чистопрудном бульваре, похитили сумку с деньгами и другое имущество. Общая сумма ущерба превысила 600 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали на улице Алтайской. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый приезжий мужчина Выяснилось, что злоумышленник разбил стекло задней двери автомобиля, похитил находившееся внутри имущество и скрылся.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

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