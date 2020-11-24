Ученые назвали необычный ранний признак коронавируса

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Металлический привкус во рту может стать ранним симптомом заражения коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследований опубликованы в издании Express.

По словам специалистов, пациенты, инфицированные коронавирусом, иначе воспринимают вкус из-за поражения обонятельного эпителия. Данный симптом нередко возникает раньше остальных.

Исследователи Национальной службы здравоохранения Великобритании добавили, что конкретно привкус металла во рту не является опасным, однако может указывать на заражение как раз по причине изменений в организме. Тем, кто наблюдает такой признак, необходимо сдать тест на COVID-19.

Как подчеркнули исследователи, привкус металла часто является причиной и других заболеваний, например, болезни десен, нарушения микрофлоры, простуды и прочих респираторных инфекций.

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