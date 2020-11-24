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Терапевт рассказала, чем опасна искусственная елка дома
Фото: Alexey Orlov

Терапевт рассказала, чем опасна искусственная елка дома

Оксана Васильева

Общество

Терапевт Людмила Лапа рассказала об опасности искусственных елок, сообщает NEWS.ru.

Специалист объяснила, что дома на искусственной елке собирается огромное количество пыли, и если ее не мыть, то она сама становится источником пыли. В результате у человека могут появиться проблемы со здоровьем, в частности аллергия.

Она посоветовала, выбирая между искусственной и живой елью, предпочтение отдавать последней, это позволит наполнить жилище фитонцидами, которые источает дерево. Они не только придают помещению приятный запах, но и избавляют воздух от вредных бактерий и вирусов.

Недавно нумеролог, ведунья и астролог Алена Полын рассказала, как не упустить удачу в Новом 2021 году, который пройдет под знаком Металлического Быка. Она объяснила, что Бык очень не любит лентяев. Кроме того, единица в номере года (2021) требует постоянного движения, останавливаться ни в коем случае нельзя. Кто будет лениться или пытаться отлынивать — будут сразу же наказаны, а трудоголики, те, кто стремится зарабатывать деньги, останутся в плюсе, передает ФАН.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что аналитики провели исследование и выяснили, какое место для встречи Нового года жители России считают идеальным: 54 процента участников исследования заявили, что предпочитают отмечать Новый год дома, причем 30 процентов из них сообщили, что традиционно собираются с семьей и близкими людьми, а 13 процентов обычно отправляются на дачу.

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Новый годискусственная елкадом
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