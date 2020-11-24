Терапевт рассказала, чем опасна искусственная елка дома

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Терапевт Людмила Лапа рассказала об опасности искусственных елок, сообщает NEWS.ru.

Специалист объяснила, что дома на искусственной елке собирается огромное количество пыли, и если ее не мыть, то она сама становится источником пыли. В результате у человека могут появиться проблемы со здоровьем, в частности аллергия.

Она посоветовала, выбирая между искусственной и живой елью, предпочтение отдавать последней, это позволит наполнить жилище фитонцидами, которые источает дерево. Они не только придают помещению приятный запах, но и избавляют воздух от вредных бактерий и вирусов.

Недавно нумеролог, ведунья и астролог Алена Полын рассказала, как не упустить удачу в Новом 2021 году, который пройдет под знаком Металлического Быка. Она объяснила, что Бык очень не любит лентяев. Кроме того, единица в номере года (2021) требует постоянного движения, останавливаться ни в коем случае нельзя. Кто будет лениться или пытаться отлынивать — будут сразу же наказаны, а трудоголики, те, кто стремится зарабатывать деньги, останутся в плюсе, передает ФАН.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что аналитики провели исследование и выяснили, какое место для встречи Нового года жители России считают идеальным: 54 процента участников исследования заявили, что предпочитают отмечать Новый год дома, причем 30 процентов из них сообщили, что традиционно собираются с семьей и близкими людьми, а 13 процентов обычно отправляются на дачу.

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