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Суд Москвы отклонил иск Минобороны к ОАК на 5,2 миллиарда рублей
Фото: pixabay.com

Суд Москвы отклонил иск Минобороны к ОАК на 5,2 миллиарда рублей

Ростислав Зубков

Закон

Министерству обороны России отказали во взыскании 5,2 миллиарда рублей с ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы.

— В иске отказать полностью, — передает Интерфакс постановление судебного учреждения.

Дело проходило в закрытом режиме, детали заседания не раскрываются.

Ранее Минобороны РФ потребовало взыскать с ОАК 5,2 миллиарда рублей неустойки по государственному контракту от 21 ноября 2014 года.

Отметим, что ОАК поставляет в интересах военного ведомства истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, бомбардировщики Су-34, перехватчики МиГ-31 и другую технику. При этом ранее в 2020 году были заключены первые контракты на поставку авиационных комплексов МиГ-35 и истребителей пятого поколения Су-57.

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