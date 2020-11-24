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Девять объектов образования сдадут строители в Новой Москве до конца года
Фото: Пресс-служба Департамента развития новых территорий Москвы

Девять объектов образования сдадут строители в Новой Москве до конца года

Василиса Чернявская 

Город

Девять объектов образования сдадут строители в Новой Москве до конца нынешнего года. В Троицком и Новомосковском округах закончат работы по возведению двух школ и семи детсадов. В общей сложности эти объекты рассчитаны почти на 3,5 тысячи детей. Подробности рассказал во вторник, 24 ноября, руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

— Школы, детские сады, больницы и поликлиники соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. При вводе в эксплуатацию они полностью обеспечиваются оборудованием и мебелью, — отметил он.

Всего, по словам, Жидкина, за прошедшие годы в Новой Москве было сдано 50 детских садов и 19 школ, большая часть которых появилась за счет средств инвесторов.

— В течение нескольких лет крупные девелоперы возведут в ТиНАО 5 поликлиник, 12 школ и 18 детских садов, — заявил он.

При этом порядка 20 объектов уже находятся на разной стадии строительства и проектирования.

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ТиНАОМоскваВладимир Жидкин
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