Девять объектов образования сдадут строители в Новой Москве до конца года
Девять объектов образования сдадут строители в Новой Москве до конца нынешнего года. В Троицком и Новомосковском округах закончат работы по возведению двух школ и семи детсадов. В общей сложности эти объекты рассчитаны почти на 3,5 тысячи детей. Подробности рассказал во вторник, 24 ноября, руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.
— Школы, детские сады, больницы и поликлиники соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. При вводе в эксплуатацию они полностью обеспечиваются оборудованием и мебелью, — отметил он.
Всего, по словам, Жидкина, за прошедшие годы в Новой Москве было сдано 50 детских садов и 19 школ, большая часть которых появилась за счет средств инвесторов.
— В течение нескольких лет крупные девелоперы возведут в ТиНАО 5 поликлиник, 12 школ и 18 детских садов, — заявил он.
При этом порядка 20 объектов уже находятся на разной стадии строительства и проектирования.
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