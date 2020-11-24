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Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты помогающим людям с COVID-19
Фото: facebook.com/nalog.ru

Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты помогающим людям с COVID-19

Ростислав Зубков

Финансы

Правительство России распорядилось продлить до конца 2021 года выплаты всем, кто помогает людям с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, размещенному на портале правовой информации, с 1 ноября этого года по 31 декабря следующего данные категории граждан продолжат получать ежемесячные выплаты.

Уточняется, что постановление распространяется на всех, кто непосредственно помогает выявить и вылечить ковид, контактирует с зараженными при выполнении других должностных обязанностей.

Также дополнительные деньги за работу в условиях повышенного риска получат: врачи и медработники с высшим (немедицинским) образованием; средний медперсонал и младший медперсонал, который проводит санитарно-эпидемические мероприятия в целях борьбы с распространением COVID-19.

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выплатыМихаил Мишустинкоронавирус
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