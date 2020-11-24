Специалисты Мосводостока устраняют масляное пятно на Москве-реке

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Россия, Москва, Центральный административный округ Карта всех событий

Специалисты ГУП «Мосводосток» устраняют масляное пятно, которое было обнаружено на Москве-реке. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что поверхность воды была обработана сорбирующим средством. Устанавливается источник сброса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилась информация, что на поверхности Москвы-реки в районе Парка Горького появилось радужное пятно.

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