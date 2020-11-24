Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
11-летняя австралийка голыми руками вытащила акулу из ловушки
Фото: www.moscowzoo.ru

11-летняя австралийка голыми руками вытащила акулу из ловушки

Юлия Захарова

В мире

11-летняя девочка по имени Билли Ро из Австралии голыми руками спасла небольшую акулу, которая запуталась в водорослях на мелководье. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает портал «Ридус».

Как уточняется, ребенок вышел на прогулку вместе с семьей и заметил акулу, которая не могла выбраться из природной ловушки. Девочка пожалела животное и решила освободить его.

Билли голыми руками схватила акулу и вытащила ее из воды. Хищница отчаянно пыталась вырваться, однако ребенок, пройдя несколько шагов, отыскал место, где глубина воды была больше, и выпустила рыбу.

На кадрах опубликованного в Сети ролика видно, что Билли пришлось идти по скользким мокрым камням, но она, очевидно, не испугалась.

В заключение мама девочки похвалила дочь за прекрасную работу и заявила, что гордится ребенком.

Читайте также: Видео редкого белого кита-убийцы облетело Сеть и стало вирусным

Австралияживотныеребенок
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте