11-летняя австралийка голыми руками вытащила акулу из ловушки

Фото: www.moscowzoo.ru

11-летняя девочка по имени Билли Ро из Австралии голыми руками спасла небольшую акулу, которая запуталась в водорослях на мелководье. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает портал «Ридус».

Как уточняется, ребенок вышел на прогулку вместе с семьей и заметил акулу, которая не могла выбраться из природной ловушки. Девочка пожалела животное и решила освободить его.

Билли голыми руками схватила акулу и вытащила ее из воды. Хищница отчаянно пыталась вырваться, однако ребенок, пройдя несколько шагов, отыскал место, где глубина воды была больше, и выпустила рыбу.

На кадрах опубликованного в Сети ролика видно, что Билли пришлось идти по скользким мокрым камням, но она, очевидно, не испугалась.

В заключение мама девочки похвалила дочь за прекрасную работу и заявила, что гордится ребенком.

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