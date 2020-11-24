11-летняя австралийка голыми руками вытащила акулу из ловушки
11-летняя девочка по имени Билли Ро из Австралии голыми руками спасла небольшую акулу, которая запуталась в водорослях на мелководье. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает портал «Ридус».
Как уточняется, ребенок вышел на прогулку вместе с семьей и заметил акулу, которая не могла выбраться из природной ловушки. Девочка пожалела животное и решила освободить его.
Билли голыми руками схватила акулу и вытащила ее из воды. Хищница отчаянно пыталась вырваться, однако ребенок, пройдя несколько шагов, отыскал место, где глубина воды была больше, и выпустила рыбу.
На кадрах опубликованного в Сети ролика видно, что Билли пришлось идти по скользким мокрым камням, но она, очевидно, не испугалась.
В заключение мама девочки похвалила дочь за прекрасную работу и заявила, что гордится ребенком.
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