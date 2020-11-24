Американские ученые создали самый маленький накопитель памяти

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Американские ученые создали накопитель памяти, толщина которого составляет один атом. Об этом сообщает журнал Nature Nanotechnology.

Как уточняется, плотность записи информации в 100 раз превышает плотность современных накопителей. Так называемые мемристоры способны хранить данные о заряде, поэтому они могут заменить транзисторы. Скорость их работы также будет выше, чем у других флеш-носителей.

Два года назад группа ученых под руководством Деджи Акинванде из Техасского университета в Остине провела опыты, во время которых доказала, что даже очень тонкие материалы могут хранить информацию. Они разработали устройство толщиной в треть нанометра. Впоследствии специалистам удалось создать еще более миниатюрный объект, площадь которого составила один квадратный нанометр.

Плотность записи на подобном мемристоре достигает около 25 терабайт на квадратный сантиметр, что в 100 раз больше, чем у других накопителей.

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