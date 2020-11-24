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Американские ученые создали самый маленький накопитель памяти
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Американские ученые создали самый маленький накопитель памяти

Юлия Захарова

Технологии

Американские ученые создали накопитель памяти, толщина которого составляет один атом. Об этом сообщает журнал Nature Nanotechnology.

Как уточняется, плотность записи информации в 100 раз превышает плотность современных накопителей. Так называемые мемристоры способны хранить данные о заряде, поэтому они могут заменить транзисторы. Скорость их работы также будет выше, чем у других флеш-носителей.

Два года назад группа ученых под руководством Деджи Акинванде из Техасского университета в Остине провела опыты, во время которых доказала, что даже очень тонкие материалы могут хранить информацию. Они разработали устройство толщиной в треть нанометра. Впоследствии специалистам удалось создать еще более миниатюрный объект, площадь которого составила один квадратный нанометр.

Плотность записи на подобном мемристоре достигает около 25 терабайт на квадратный сантиметр, что в 100 раз больше, чем у других накопителей.

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