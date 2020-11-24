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Эммануэль Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса
Фото: Официальный сайт президента России

Эммануэль Макрон заявил, что Франция прошла пик второй волны коронавируса

Ростислав Зубков

В мире

Франция прошла пик второй волны коронавируса, заявил президент республики Эммануэль Макрон во вторник, 24 ноября, в своем обращении к нации.

— Пик второй волны эпидемии пройден, — сказал он, отметив, что на прошлой неделе число новых случаев ковида сократилось в три раза — с 60 тысяч до 20 тысяч ежесуточно.

Заявление политика транслировалось в том числе на его Youtube-канале.

С начала пандемии во Франции выявили 1,2 миллиона случаев COVID-19, более 50 тысяч скончались от заболевания, вызванного инфекцией.

В конце октябре французские власти ввели общенациональный карантин, чтобы замедлить распространение вируса.

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ФранцияЭммануэль Макронкоронавирус
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