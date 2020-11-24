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Еще 75 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 75 человек с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Юлия Курганова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», общее число умерших достигло 8530 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 во вторник, 24 ноября.

В оперштабе уточнили, что у всех умерших была также подтверждена пневмония.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба.

Ранее Андрей Воробьев назвал число пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ. Он отметил, что абсолютное большинство пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, — это люди старше 60 лет.

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