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Два автомобиля столкнулись на западе Москвы
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Два автомобиля столкнулись на западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

В Западном административном округе столицы, на Кутузовском проспекте, произошла авария, столкнулись две машины. Видео с места ДТП опубликовано в одном из городских сообществ во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что один из автомобилей сильно поврежден. О пострадавших или погибших пока не сообщается.

Участок дороги огорожен сотрудниками полиции, к месту аварии прибыли машины скорой помощи.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы организовала проверку по факту ДТП на улице Маршала Бирюзова. По предварительным данным, столкнулись две машины. Один автомобиль вылетел на тротуар. В результате погибла женщина. Кроме того, пострадали мужчина и восьмилетняя девочка.

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