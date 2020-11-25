Минобороны опубликовало видео с нарушившим границу РФ эсминцем США

Американский корабль зашел за линию границы на 2 километра / Фото: Министерство обороны России

Министерство обороны РФ во вторник, 24 ноября, опубликовало видео с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», который нарушил российскую границу в заливе Петра Великого. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Об инциденте стало известно ранее в этот же день. Нарушение границы остановил противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Судно ВМС США зашло за линию границы на 2 километра. Российские военные предупредили американцев, что готовы к таранному маневру, после этого корабль ушел в нейтральные воды.

Позже в Седьмом флоте ВМС США заявили, что эсминец воспользовался правом на свободную навигацию. Американцы сообщили, что их корабль якобы проводил операцию по обеспечению свободы судоходства в соответствии с международным правом. Также в Соединенных Штатах заявили, что данной операцией они якобы продемонстрировали, что «эта зона не является частью российских территориальных вод».

Ранее сообщалось, что в Белом море атомный подводный ракетный крейсер «Казань» успешно выполнил стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели, которая находилась в тысяче километров от точки пуска.

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