«Какая хорошенькая!»: Волочкова опубликовала фото в бикини со свадебным букетом

Анастасия Волочкова снова уехала отдыхать / Фото: instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова уже несколько дней отдыхает на Мальдивах вместе со своим возлюбленным. Она опубликовала фото, где предстала со свадебным букетом на берегу моря.

На балерине надето золотое мини-бикини, на бедрах белоснежная повязка. Рядом с артисткой на фото стоит небольшой стол с шампанским и бокалами. Он украшен в свадебном стиле.

— Это чудо! И любовь! И Мальдивы, — написала Волочкова в Instagram.

Она также опубликовала снимок, на котором держит за руку избранника. Затем балерина попозировала на песке, на котором изображено сердце с ее именем и именем ее жениха Олега.

Многие фанаты звезды предположили, что она вышла замуж. Они поздравили ее и пожелали счастья паре. Но нашлись и те, кто до сих пор не верит в существование жениха у балерины. Они написали много колкостей в адрес артистки.

«Какая хорошенькая!»; «Где любимый?»; «А почему любовь не показываете?» — оставили комментарии пользователи.

Ранее Волочкова сделала шпагат на плечах возлюбленного. Балерина, выполняющая эффектный трюк, запечатлелась в боди телесного цвета.

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