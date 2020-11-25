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«Какая хорошенькая!»: Волочкова опубликовала фото в бикини со свадебным букетом
Анастасия Волочкова снова уехала отдыхать / Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Какая хорошенькая!»: Волочкова опубликовала фото в бикини со свадебным букетом

Юлия Курганова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова уже несколько дней отдыхает на Мальдивах вместе со своим возлюбленным. Она опубликовала фото, где предстала со свадебным букетом на берегу моря.

На балерине надето золотое мини-бикини, на бедрах белоснежная повязка. Рядом с артисткой на фото стоит небольшой стол с шампанским и бокалами. Он украшен в свадебном стиле.

— Это чудо! И любовь! И Мальдивы, — написала Волочкова в Instagram.

Она также опубликовала снимок, на котором держит за руку избранника. Затем балерина попозировала на песке, на котором изображено сердце с ее именем и именем ее жениха Олега.

Многие фанаты звезды предположили, что она вышла замуж. Они поздравили ее и пожелали счастья паре. Но нашлись и те, кто до сих пор не верит в существование жениха у балерины. Они написали много колкостей в адрес артистки.

«Какая хорошенькая!»; «Где любимый?»; «А почему любовь не показываете?» — оставили комментарии пользователи.

Ранее Волочкова сделала шпагат на плечах возлюбленного. Балерина, выполняющая эффектный трюк, запечатлелась в боди телесного цвета.

Читайте также: СМИ узнали, во сколько Волочковой обходится отдых на Мальдивах

Анастасия Волочковафото в соцсетивозлюбленные
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