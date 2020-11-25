Около трети россиян сообщили, что хотят сменить работу в 2021 году

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Около третьи россиян (29 процентов) планируют найти новую работу в 2021 году, а около половины населения (45 процентов) — увеличить доходы. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел банк «Открытие».

Так, самая высокая доля желающих улучшить свое финансовое положение в следующем году выявлена на Северном Кавказе (51 процент), а относительно низкая — в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41 проценту). В Северо-Западном и Южном федеральных округах чаще всего планируют увеличить свои накопления. Найти новую работу больше всего хотят жители Северо-Западного федерально округа (36 процентов), меньше всего — Сибири (23 процента) и Урала (24 процента).

Накопить на крупную покупку в новом году собираются 27 процентов россиян, еще у 26 процентов опрошенных целью на следующий год является погасить кредит. При этом каждый десятый россиянин планирует в новом году взять ипотеку.

Около половины россиян (43 процента) считают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 23 процента — отложить крупные покупки.

Вместе с тем 16 процентов респондентов уверены, что в новом году станут богаче. Большинство из них проживают в Южном федеральном округе (21 процент), тогда как на Урале и в Сибири таких только 12 процентов, передает ТАСС.

Банк «Открытие» провел опрос с 20 по 23 ноября по репрезентативной выборке среди одной тысячи российских граждан в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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