Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около трети россиян сообщили, что хотят сменить работу в 2021 году
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Около трети россиян сообщили, что хотят сменить работу в 2021 году

Юлия Курганова

Общество

Около третьи россиян (29 процентов) планируют найти новую работу в 2021 году, а около половины населения (45 процентов) — увеличить доходы. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел банк «Открытие».

Так, самая высокая доля желающих улучшить свое финансовое положение в следующем году выявлена на Северном Кавказе (51 процент), а относительно низкая — в Сибири и на Дальнем Востоке (по 41 проценту). В Северо-Западном и Южном федеральных округах чаще всего планируют увеличить свои накопления. Найти новую работу больше всего хотят жители Северо-Западного федерально округа (36 процентов), меньше всего — Сибири (23 процента) и Урала (24 процента).

Накопить на крупную покупку в новом году собираются 27 процентов россиян, еще у 26 процентов опрошенных целью на следующий год является погасить кредит. При этом каждый десятый россиянин планирует в новом году взять ипотеку.

Около половины россиян (43 процента) считают, что в 2021 году им придется ограничить путешествия и перелеты, а 23 процента — отложить крупные покупки.

Вместе с тем 16 процентов респондентов уверены, что в новом году станут богаче. Большинство из них проживают в Южном федеральном округе (21 процент), тогда как на Урале и в Сибири таких только 12 процентов, передает ТАСС.

Банк «Открытие» провел опрос с 20 по 23 ноября по репрезентативной выборке среди одной тысячи российских граждан в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Читайте также: Россияне назвали самые престижные профессии

Работаопросроссияне
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте