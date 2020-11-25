Польские дипломаты обвинили Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Варшава обвинила Москву в искажении фактов, касающихся расстрела пленных офицеров польской армии в Катынском лесу. Об этом говорится в заявлении посольства Польши в РФ.

— Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года, прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном, — приводит РБК текст документа.

Речь идет о конференции, которая была организована Российским военно-историческим обществом и проводилась с 16-го по 18 ноября в Тверской области. Ключевой темой мероприятия стали российско-польские отношения. Участники встречи обсуждали не только насущные, но и исторические вопросы, включая судьбу польских военнопленных в советских лагерях в годы Второй мировой войны.

В Варшаве считают, что на конференции Москва изложила якобы неверную версию событий того времени, скрыв ответственность НКВД за преступление против польского народа и переложив вину на нацистскую Германию.

Также дипмиссию Польши возмутило, что в итоге мероприятие было одобрено представителями Госдумы РФ. Более того, послы утверждают, что на конференции российский парламентарий Алексей Чепа призвал отменить документ от 26 ноября 2010 года. В нем подтверждалась ответственность Советского Союза за эти события, уточняет польская сторона.

В заключение Варшава заявила о необходимости защищать историческую правду о военном времени и «напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление».

СПРАВКА «ВМ»

Под Катынским преступлением понимают серию расстрелов весной 1940 года. Тогда в результате этих происшествий погибли почти 22 тысячи поляков. Их казнили по решению Политбюро ЦК ВКП(б). При этом известно, что среди погибших свыше 14,5 тысячи человек были военнопленными Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей НКВД.

Год спустя тела убитых были обнаружены. Тогда советские власти заверили, что над пленниками учинили расправу немцы.

Спустя десятки лет, в апреле 1990 года, СССР все же признал вину в преступлениях.

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