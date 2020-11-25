Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Польские дипломаты обвинили Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Польские дипломаты обвинили Россию в искажении фактов по Катынскому расстрелу

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Варшава обвинила Москву в искажении фактов, касающихся расстрела пленных офицеров польской армии в Катынском лесу. Об этом говорится в заявлении посольства Польши в РФ.

— Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года, прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном, — приводит РБК текст документа.

Речь идет о конференции, которая была организована Российским военно-историческим обществом и проводилась с 16-го по 18 ноября в Тверской области. Ключевой темой мероприятия стали российско-польские отношения. Участники встречи обсуждали не только насущные, но и исторические вопросы, включая судьбу польских военнопленных в советских лагерях в годы Второй мировой войны.

В Варшаве считают, что на конференции Москва изложила якобы неверную версию событий того времени, скрыв ответственность НКВД за преступление против польского народа и переложив вину на нацистскую Германию.

Также дипмиссию Польши возмутило, что в итоге мероприятие было одобрено представителями Госдумы РФ. Более того, послы утверждают, что на конференции российский парламентарий Алексей Чепа призвал отменить документ от 26 ноября 2010 года. В нем подтверждалась ответственность Советского Союза за эти события, уточняет польская сторона.

В заключение Варшава заявила о необходимости защищать историческую правду о военном времени и «напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление».

СПРАВКА «ВМ»

Под Катынским преступлением понимают серию расстрелов весной 1940 года. Тогда в результате этих происшествий погибли почти 22 тысячи поляков. Их казнили по решению Политбюро ЦК ВКП(б). При этом известно, что среди погибших свыше 14,5 тысячи человек были военнопленными Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей НКВД.

Год спустя тела убитых были обнаружены. Тогда советские власти заверили, что над пленниками учинили расправу немцы.

Спустя десятки лет, в апреле 1990 года, СССР все же признал вину в преступлениях.

Читайте также: Музей Победы разместил онлайн-выставку к 290-летию Александра Суворова

ПольшаРоссиявойна
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте