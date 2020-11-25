Еще 5947 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
За сутки число победивших коронавирус москвичей увеличилось почти на шесть тысяч. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
— Еще 5947 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Общее число победивших инфекцию москвичей с начала пандемии выросло до 422 189.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что меры по коронавирусу могут сохранить до весны 2021 года.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: «Атипичные последствия»: врачи рассказали, как коронавирус протекает у детей