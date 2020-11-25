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Еще 5947 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Еще 5947 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Вероника Кузьминова

Город

За сутки число победивших коронавирус москвичей увеличилось почти на шесть тысяч. Об этом в среду, 25 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

— Еще 5947 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Общее число победивших инфекцию москвичей с начала пандемии выросло до 422 189.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что меры по коронавирусу могут сохранить до весны 2021 года.

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