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Названы регионы — лидеры по снижению темпов преступности в России
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названы регионы — лидеры по снижению темпов преступности в России

Ростислав Зубков

Закон

Министерство внутренних дел России обнародовало статистику по регионам, где за январь — октябрь 2020 года сильнее всего снизились темпы преступности. Об этом говорится в документе ведомства.

Согласно раскрытым данным, лидерами по сокращению преступности за указанный период стали Чечня, Северная Осетия и Адыгея. В этих субъектах темпы прироста правонарушений упали на 18,8, 17,5 и 13,9 процента соответственно.

Также менее криминальной стала обстановка в Пермском крае (10,1 процента), Магаданской области (9,1), Калининградской области (8,1), Иркутской и Ярославской областях (по восемь процентов), Бурятии (7,8) и Тыве (6,4).

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