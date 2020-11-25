Число закрытых на карантин российских школ снизилось до 27

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В России стало меньше школ, находящихся на карантине из-за коронавируса. Об этом сообщили в Telegram-канале «Большая перемена РФ», который ведет Министерство просвещения РФ.

— Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, — указано в публикации.

По данным Минпросвещения, это всего 0,07 процента от всех средних общеобразовательных учреждений в РФ.

Ранее во вторник, 24 ноября, сообщалось о 31 школе, отправленной на карантин из-за COVID-19.

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