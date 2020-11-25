Неизвестные похитили строительные материалы на сумму более 80 тысяч рублей в Отрадном

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Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, 9 Карта всех событий

Столичным полицейским сообщили о разбое в подвальном помещении магазина в районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД РФ по Москве в среду, 25 ноября.

Инцидент произошел по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 9. По словам заявителя, днем во вторник, 24 ноября, в подвальное помещение магазина, закрытое на ремонт, вошли трое неизвестных. Они ударили находившегося внутри строителя несколько раз по лицу, а после, угрожая мужчине неустановленным предметом, похитили строительные инструменты и скрылись.

Материальный ущерб составил около 80 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

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