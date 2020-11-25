Посол РФ заявил, что Западу не удастся надломить отношения Москвы и Минска

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Россия продолжает оставаться союзником Белоруссии, невзирая на те или иные действия Запада по отношению к Минску. Об этом посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев заявил в среду, 25 ноября.

— Она (позиция Москвы — прим. «ВМ») неизменна. Это система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее, — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отметил, что гарантом стабильного отношения российской стороны к Белоруссии является последовательная внешняя политика президента РФ Владимира Путина. В этой связи отношения Москвы и Минска не смогут быть «надломлены», несмотря на попытки западных коллег добиться этого.

Напомним, 2 октября Евросоюз ввел санкции против ряда белорусских чиновников, включая лидера республики Александра Лукашенко. Им запретили посещать страны — участницы ЕС, а их активы на территории Европейского союза оказались заморожены. При этом в ЕС готовятся принять уже третий санкционный список по Белоруссии на фоне обвинений в фальсификации президентских выборов в этой стране и насилии над протестующими.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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