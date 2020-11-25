В Роскачестве объяснили, как защититься от мошенников в Telegram

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В ноябре 2020 года мошенники попытались получить управление известными Telegram-каналами с помощью фишинговой переписки. Обычные пользователи также могут стать жертвами злоумышленников и по неведению предоставить им доступ к личным данным. О том, как распознать мошенников и обезопасить себя от них, рассказали специалисты Роскачества.

Чаще всего преступникам требуются уже раскрученные каналы с большим числом подписчиков. Они имитируют рекламные переговоры и предлагают владельцу скачать файл, который якобы содержит презентацию продукта, рекламу которого они намерены оплатить. Однако в действительности в файл помещена вредоносная программа, способная отобрать управление аккаунтом и передать его злоумышленнику.

Эксперты пояснили, что нередко фейки маскируются под каналы знаменитостей. Названия и число подписчиков зачастую практически идентичны, поэтому распознать настоящий аккаунт трудно. Однако есть ряд рекомендаций: например, следует проверить адрес ссылки — звезды обычно публикуют ее в других социальных сетях, прося подписаться. При этом важно обратить внимание, что пользователь верифицирован (напротив никнейма есть специальная галочка).

Кроме того, в Роскачестве посоветовали соблюдать осторожность, если владельцы канала призывают перейти по сомнительной ссылке, обещая легкий и быстрый заработок, скачать подозрительный файл или стать участником закрытого секретного чата.

— К сожалению, многие пользователи до сих пор считают, что их цифровая безопасность — это ответственность площадки, которую они используют. На деле же оказывается, что ответственность за цифровую безопасность лежит на самом пользователе. Анализируйте свои действия в Сети и повышайте свой уровень цифровой гигиены, — отметил заместитель главы Роскачества Илья Лоевский.

Граждан призвали также пользоваться антивирусом на электронных устройствах и всегда думать о безопасности в Сети перед тем, как осуществить какую-либо операцию.

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