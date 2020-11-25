Мезенцев: Белорусская оппозиция не сумеет «разыграть российскую карту»

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Попытки белорусских оппозиционеров спровоцировать раскол в отношениях Москвы и Минска обречены на провал. Такое мнение выразил посол России в республике Дмитрий Мезенцев.

По его мнению, некоторые лидеры протестов, которых он также называет «режиссерами, ставящими политические спектакли» в Белоруссии, не смогут «разыграть российскую карту», чтобы добиться успеха в своих провокациях.

— Попытки (вызвать напряжение между РФ и Белоруссией — прим. «ВМ») не имеют перспективы, — приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее один из предводителей оппозиции Павел Латушко попросил Евросоюз направить в республику миссию с целью разрешения кризиса. По мнению оппозиционера, в состав миссии было бы целесообразно включить представителей РФ.

В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что страны Запада якобы строят различные схемы давления на его власть, желая «свергнуть строй». К этому же импульсу Запад якобы хочет привлечь Москву.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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