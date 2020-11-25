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Кремль ответил на обвинения Польши в искажении фактов по Катынскому расстрелу
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Кремль ответил на обвинения Польши в искажении фактов по Катынскому расстрелу

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Варшава закрывает глаза на конкретные факты о Катынской трагедии, отрицая при этом саму реальность. Это не может не вызывать сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения польских дипломатов в искажении правды по Катынскому расстрелу.

— К сожалению, зачастую польская сторона просто закрывает глаза на то, что имело место в нашей общей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность. В этой связи можно только высказать сожаление, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он отметил, что переоценки событий прошлых лет, по его информации, не происходило. В этой связи дискуссию по теме разворачивать не нужно.

Ранее польские дипломаты выразили возмущение в связи с тем, что на недавней конференции в Тверской области российская сторона изложила якобы неверную версию Катынской трагедии, скрыв ответственность НКВД за преступление против польского народа и переложив вину на нацистскую Германию.

СПРАВКА «ВМ»

Под Катынским преступлением понимают серию расстрелов весной 1940 года. Тогда в результате этих происшествий погибли почти 22 тысячи поляков. Их казнили по решению Политбюро ЦК ВКП(б). При этом известно, что среди погибших свыше 14,5 тысячи человек были военнопленными Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей НКВД.

Год спустя тела убитых были обнаружены. Тогда советские власти заверили, что над пленниками учинили расправу немцы.

Спустя десятки лет, в апреле 1990 года, СССР признал вину в преступлениях.

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