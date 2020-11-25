Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Машина с провокационными надписями врезалась в ворота ведомства Меркель
Фото: twitter.com / Voice of Europe

СМИ: Машина с провокационными надписями врезалась в ворота ведомства Меркель

Ростислав Зубков

В мире

В Берлине в ворота здания ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель въехала машина. Об этом Reuters сообщает в среду, 25 ноября, со ссылкой на очевидцев происшествия.

О пострадавших к настоящему моменту ничего не известно. В настоящее время полиция досматривает транспорт, на место ЧП прибыли две кареты скорой помощи.

По предварительным данным, на дверях автомобиля белой краской написано: «Вы чертовы убийцы детей и стариков». Судя по всему, инцидент имеет характер политического высказывания против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Позже стало известно, что водителя автомобиля задержали.

Видео: Telegram-канал RT на русском

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сын министра Амурской области перевернул инкассаторскую машину и попал на видео

машиныАнгела МеркельГермания
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Отчего людям стыдно

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Все мнения
О проекте