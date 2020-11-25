СМИ: Машина с провокационными надписями врезалась в ворота ведомства Меркель

Фото: twitter.com / Voice of Europe

В Берлине в ворота здания ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель въехала машина. Об этом Reuters сообщает в среду, 25 ноября, со ссылкой на очевидцев происшествия.

О пострадавших к настоящему моменту ничего не известно. В настоящее время полиция досматривает транспорт, на место ЧП прибыли две кареты скорой помощи.

По предварительным данным, на дверях автомобиля белой краской написано: «Вы чертовы убийцы детей и стариков». Судя по всему, инцидент имеет характер политического высказывания против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Позже стало известно, что водителя автомобиля задержали.

Видео: Telegram-канал RT на русском

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