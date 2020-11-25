СМИ: Администрация Трампа подготовила проект новых санкций против России

Фото: facebook.com / The White House

Вашингтон готовит новые санкции против Москвы, передает РИА Новости в среду 25 ноября, со ссылкой на предварительный вариант черного списка, в который могут попасть российские юрлица.

По информации агентства, рестрикции будут направлены, предварительно, против Минобороны РФ, неназванного ФГУП, связанного с администрацией российского президента, а также ряда предприятий ОПК и гражданской промышленности и экспертно-криминалистического центра ГУВД по Нижегородской области.

Утверждается, что новые ограничительные меры связаны с возможными санкциями администрации действующего лидера США Дональда Трампа против 89 китайских компаний, которые сотрудничают с военными, и почти 30 российских организаций.

Ранее США ввели санкции против трех компаний из России.

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