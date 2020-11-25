«Чудес не бывает»: актер Бурунов назвал отличия между российским кино и Голливудом

Фото: youtube.com / ТО Gazgolder

Актер Сергей Бурунов объяснил, чем отличается российское кино от Голливуда. В шоу певца Василия Вакуленко «Вопрос ребром» артист заявил, что разница состоит в подготовке актера к роли.

— Вопрос в подготовительном периоде, который нам не всегда получается себе позволить. Они готовятся год и снимают все быстро и качественно, — заявил Бурунов.

Артист добавил, что в России «билеты проданы», надо скорее попасть в кинотеатры.

— Надо скорее-быстрее попасть в сетку кинотеатров, и так сойдет. Русский авось и случайные люди. Репетиции могут позволить себе немногие. Мы репетируем в основном на площадке, а время идет, смена идет, а это деньги. Ты существуешь в постоянном стрессе. А если бы мы успели отрепетировать, все было бы совершенно по-другому. Кто-то принимает решение, что этого достаточно. Чудес не бывает, — отметил Бурунов.

По словам артиста, самое сложное для актера — ждать звонка с предложениями о работе.

Видео опубликовано на YouTube.

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