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Набиуллина заявила об угрозе падения доступности жилья
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Набиуллина заявила об угрозе падения доступности жилья

Ростислав Зубков

Экономика

При своевременном завершении программы льготной ипотеки по ставке 6,5 процента годовых на рынке удастся сбалансировать спрос и предложение. Об этом глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила в среду, 25 ноября, выступая в Госдуме.

Председатель ЦБ обратила внимание на то, что уже фиксируется рост стоимости жилья на первичном рынке, причем он «опережает и инфляцию, и рост доходов населения». В связи с этим доступность недвижимости, несмотря на наличие льготной ставки, рискует снизиться.

— Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать «пузырей» и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья, — приводит Интерфакс слова главы регулятора.

Ранее сообщалось, что россияне досрочно погасили рекордное число ипотечных кредитов.

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льготная ипотекаЭльвира НабиуллинаЦБ России
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